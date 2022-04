Sonae Arauco levanta 184 milhões com primeiro financiamento verde

A Sonae Arauco subscreveu o primeiro financiamento ligado ao seu desempenho de sustentabilidade, no valor de 184 milhões de euros e com maturidade até 2027, informou a empresa em comunicado.

A taxa de juro aplicada pode variar em função de dois indicadores ESG (ambientais, sociais e de governo societário, na sigla anglo-saxónica): o incremento da compra de madeira reciclada e a diminuição de acidentes de trabalho com baixa medica.

Leia Também Sonae Arauco vende fábrica de Castelo de Paiva a belgas

Com este financiamento, a Sonae Arauco compromete-se, até 2026, a aumentar em 19% o volume de madeira reciclada incorporada nos seus produtos e estabelece ainda como meta uma redução significativa dos acidentes de trabalho com baixa médica. Os indicadores de desempenho definidos foram validados pela S&P.

Leia Também Sonae Arauco foi à Amazon França contratar gestora que debutou em beleza e passou pelos automóveis

A operação foi liderada pelo CaixaBank e contou ainda com a participação do Abanca, Caixa Geral de Depósitos, Export Development Canada e The Bank of Nova Scotia.

Para António Castro, CFO da Sonae Arauco, "ligar o desempenho de sustentabilidade da Sonae Arauco à sua performance financeira é um passo natural no caminho que temos vindo a fazer para concretizar a nossa visão de criarmos soluções de madeira que melhorem a vida das pessoas e que desempenhem um papel relevante no desafio das alterações climáticas".