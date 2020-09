Sonae Arauco foi à Amazon França contratar gestora que debutou em beleza e passou pelos automóveis

Tem 43 anos e uma grande experiência profissional internacional, nomeadamente em França e no Brasil, sobretudo focada no setor das operações.

Formada em Engenharia Mecânica pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, tendo também uma dupla licenciatura em Gestão e Engenharia Industrial pelo Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, Ana Fernandes está agora de regresso a Portugal para desempenhar a função de administradora executiva da Sonae Arauco para a área industrial e tecnológica.

Ana Fernandes iniciou o seu percurso profissional em 2000 na L’Oréal, em França, como engenheira na área da logística operacional, onde se manteve dois anos até integrar, em 2002, a PSA Peugeot Citroën, grupo em que se manteve até 2014, tendo ao longo desses anos exercido várias posições de liderança em França, Portugal e Brasil - entre 2008 e 2011 foi diretora de produção do Centro de Produção Automóvel em Portugal e, até 2014, diretora-geral do Centro de Produção Automóvel no Brasil.

Integrou depois a OGMA – Indústria Aeronáutica de Portugal, primeiro como vice-presidente da área de negócio de Aeroestruturas e, posteriormente, como vice-presidente e "Chief Operating Officer" (COO).

Última posição antes de ingressar na Sonae Arauco: responsável máxima pelas operações da Amazon em França.

"A chegada da Ana Fernandes é para nós motivo de orgulho e de entusiasmo. Estamos certos de que dará um importante contributo na implementação de uma cultura de melhoria contínua, sempre norteada pela excelência operacional, algo que faz parte da sua atitude pessoal e profissional, contribuindo para que a Sonae Arauco se afirme como empresa de eleição para clientes, colaboradores e fornecedores, e todas as entidades com as quais se relaciona", realça Edite Barbosa, "Chief Corporate and Development Officer" da Sonae Arauco, em comunicado.

A Sonae Arauco, gigante mundial de derivados de madeira, é uma "joint venture" da Sonae com a chilena Arauco, que conta com cerca de três mil trabalhadores em nove países (Portugal, Espanha, Alemanha, África do Sul, Reino Unido, França, Holanda, Suíça e Marrocos), 23 unidades industriais e comerciais, comercializando os seus produtos em cerca de 80 países.