Sporting extingue dívida ao BCP e fica com exposição à Sagasta e Novo Banco

O Sporting extinguiu a dívida junto do BCP após uma emissão de obrigações de titularização de 11,5 milhões de euros, feita pela Sagasta, informaram hoje os 'leões', cuja exposição bancária fica agora limitada à Sagasta e ao Novo Banco."A alteração teve por objecto a emissão pela Sagasta de obrigações de titularização adicionais, no montante de 11.500.000 euros, a título de acréscimo do preço de compra e venda de créditos relacionados com os direitos de transmissão televisiva e multimédia e com os direitos de distribuição do canal Sporting TV", lê-se no comunicado disponível na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Segundo o Sporting, o "encaixe líquido desta operação permitiu à Sporting SAD reestruturar a sua dívida, extinguindo a dívida originalmente pertencente ao Millennium bcp e alterando a sua exposição bancária para apenas a Sagasta e o Novo Banco".O emblema lisboeta acrescentou que a esta operação "teve como objecto a titularização de créditos adicionais decorrentes do contrato de cessão de direitos de transmissão televisiva e multimédia, de exploração da publicidade estática e virtual do Estádio José Alvalade, de distribuição do canal Sporting TV e direitos de patrocinador principal, celebrado a 28 de Dezembro de 2015, entre a Sporting SAD, a Sporting Comunicação e Plataformas, S.A. e a NOS Lusomundo Audiovisuais, S.A".E rematou: "Adicionalmente, em cumprimento das prioridades definidas pelo conselho de administração da sociedade, está em curso a renegociação, com o Novo Banco, do Acordo de Quadro de Reestruturação Financeira assinado em Novembro de 2014 e alterado em Outubro de 2019".