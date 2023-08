A Standard and Poor's juntou-se à Moody's no corte de "rating" de uma série de bancos norte-americanos. A subida das taxas de juro está a pesar sobre a capacidade de financiamento e a liquidez da banca norte-americana, causando uma desvalorização dos ativos dos bancos e um aumento da probabilidade de deterioração da qualidade destes ativos, segundo justifica a agência de notação financeira.





"O declínio nos depósitos está a espremer a liquidez de vários bancos, enquanto o valor dos seus ativos - que representam uma grande parte da sua liquidez - caiu", explica a S&P, numa nota. Os depósitos detidos por bancos abrangidos pela Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC) reduziram-se em 6% entre o primeiro trimestre de 2022 (antes do início do ciclo de subidas das taxas de juro federais pela Reserva Federal dos EUA) e o segundo trimestre deste ano."É provável que continuem a diminuir à medida que a Fed avança com o aperto monetário", diz. Refere ainda que os depositantes estão optar por produtos com maiores retornos, em alternativa a depósitos que não pagam juros. Neste cenário, os bancos estão a confiar cada vez mais em grandes empréstimos, o que levou a um agravamento nos custos de financiamento superior a 40 pontos base no segundo trimestre e de 180 pontos base desde que os juros começaram a subir."Embora muitas medidas da qualidade dos ativos ainda pareçam benignas, as taxas mais elevadas estão a pressionar os devedores e o malparado e os incumprimentos estão a aumentar, pelo menos, em comparação com as suas médias históricas. Num contexto de taxas de juro mais elevadas durante períodos mais longos, esperamos uma maior deterioração da qualidade dos ativos. Os bancos com exposições materiais ao imobiliário comercial (CRE), especialmente empréstimos para escritórios, poderão enfrentar algumas das maiores tensões na qualidade dos ativos, dependendo da composição e da qualidade da subscrição das suas carteiras", aponta.A S&P decidiu, assim, avançar com ações de "rating" em relação a 10 bancos, sendo que cindo deles sofreram cortes de um nível na notação financeira: a Associated Banc Corp, o Comerica Inc, o KeyCorp, o UMB Financial Corp. e o Valley National Bancorp.Já o River City Bank e o S&T Bank foram alvo de apenas de uma revisão em baixa do "outlook" para negativo, enquanto o Zions Bancorporation já o tinha, tendo-se mantido inalterado. Os únicos dois bancos do grupo que não sofreram quaisquer alterações na notação ou perspetiva foram o Synovus Financial Corp. e o Truist Financial Corp."Revimos estes 10 bancos porque os identificamos como tendo riscos potenciais em diversas áreas que poderiam torná-los menos resilientes do que os pares com classificação semelhante. Por exemplo, alguns dos que registaram uma maior deterioração na capacidade de financiamento - medida através dos custos acentuadamente mais elevados ou pela dependência substancial de grandes empréstimos e depósitos intermediados - podem também ter uma rendibilidade inferior à dos pares, elevadas perdas não realizadas nos seus ativos ou uma exposição significativa ao imobiliário comercial", acrescenta a agência.