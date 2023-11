Tesouro dos EUA vai emitir nova dívida após subida das taxas de juro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Tesouro norte-americano, liderado por Janet Yellen, anunciou que vai emitir 112 mil milhões de dólares em dívida a três, 10 e 30 anos, para reembolsar uma parede de dívida de 102,2 mil milhões que vencem na próxima semana e para arrecadar quase 10 mil milhões em novos fundos.





Este valor, presente no plano de emissões de dívida para o período entre novembro e janeiro, fica - segundo a Bloomberg – abaixo dos 114 mil milhões projetados por alguns "dealers" do mercado.





Para Ben Jeffery, estratega para as taxas de juro dos EUA da BMO Capital Markets, este é um sinal de que "o risco está mais inclinado para uma abordagem mais comedida [em termos de colocação de dívida] no futuro", depois do recente agravamento das "yields" norte-americanas, que chegou a colocar os juros a 10 anos, em máximos de 16 anos.





Após este comunicado, a "yield" da dívida norte-americana a 10 anos recuou 6,4 pontos base para 4,867%, e a tendência de alívio é seguida em todas as maturidades.





Os investidores estão ainda à espera das conclusões da reunião da Reserva Federal norte-americana (Fed), que serão anunciadas pelo presidente Jerome Powell esta quarta-feira, por volta das 18 horas em Lisboa.





No mercado de "swaps", os investidores apontam para uma probabilidade de 99,2% de que o banco central mantenha a taxa dos fundos federais inalterada entre o intervalo dos 5,25% e 5,5%.