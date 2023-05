A secretária de Estado do Tesouro dos EUA Janet Yellen alerta que "simplesmente não há nenhuma boa alternativa" ao levantamento dos limites da dívida norte-americana pelo Congresso. O país atingiu, logo em janeiro, este tecto, estando a funcionar com medidas extraordinárias. A situação só poderá ser desbloqueada pelos congressistas."Não podemos chegar a um ponto em que tenhamos de considerar se o Presidente pode emitir dívida", disse Janet Yellen, numa entrevista ao programa "This Week" da ABC. "Seria uma crise constitucional", avisou a ex-presidente da Reserva Federal dos EUA.Académicos e economistas têm-se dividido sobre a ideia de a administração de Joe Biden continuar a emitir dívida dado que a Constituição norte-americana refere que a validade da dívida pública não deve ser colocada em questão. Yellen não quis tomar uma posição, insistindo que a única opção é o levantamento do limite."É o trabalho do Congresso fazê-lo", disse a secretária de Estado do Tesouro. Se o falharem, teremos uma catástrofe económica e financeira gerada por nós próprios e não há nada que o Presidente Biden e o Tesouro dos EUA possa fazer para prevenir essa catástrofe", alertou à ABC.Joe Biden tem uma reunião marcada para esta esta terça-feira com os líderes do Congresso norte-americano com vista a discutir o tecto do endividamento norte-americano e tentar encontrar uma solução para o impasse.

O atual limite máximo da dívida dos Estados Unidos é de 31,4 biliões de dólares e foi atingido em 19 de janeiro. Nesse mesmo dia, o Tesouro acionou medidas extraordinárias para fazer face às responsabilidades correntes, mas tem vindo a alertar que estes instrumentos financeiros se estendem apenas até ao início de junho.



O “fantasma” de não haver acordo tem deixado inquietos os investidores, tendo o custo de garantir a exposição à dívida soberana dos EUA disparou para o nível mais alto desde 2011, catapultado pelo risco de que o governo federal possa ficar sem dinheiro para pagar aos serviços públicos e seja forçado a entrar em “shutdown”.