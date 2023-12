Mercado aposta em mudança do xadrez dos bancos centrais. Japão pode subir juros já este mês

O mercado antecipa cortes de juros diretores no próximo ano na Zona Euro e nos EUA. Já no Japão, a expectativa é inversa. Depois de remar contra a maré, o banco central nipónico poderá continuar em contramão, subindo as taxas de juro numa altura em que Fed e BCE podem já ter atingido o pico.

