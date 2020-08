A ACAP é uma entidade de extrema importância no setor automóvel nacional, sendo fundamental para a economia. Nesse sentido, entrevistámos Helder Pedro, secretário-geral da ACAP – Associação Automóvel de Portugal, que fez um balanço do setor automóvel no país e além-fronteiras. O responsável falou igualmente das gestoras de frotas, um importante “player” em todo o mundo, e debruçou-se sobre temas como a mobilidade elétrica e o “car sharing”.