Liderança à prova | Grande Debate Web | Jornal de Negócios

O mundo dos negócios está a ser posto à prova como nunca. As organizações estão a apostar no trabalho remoto. E, se algumas já estavam preparadas, a grande maioria foi obrigada a encontrar soluções de recurso.



As próprias lideranças são postas à prova e apenas as empresas com grande capacidade de adaptação e gestão de mudança conseguem responder a esta mudança súbita.



O Jornal de Negócios lança a discussão sobre o novo normal, com foco em Métodos Organizacionais | Tecnologia | Liderança | Colaboração | Partilha com a presença de oradores de topo



A webconference Liderança à Prova dá acesso a informação relevante para empresários, gestores e decisores que procurem pistas para reagir e encontrar novas soluções para as suas organizações.

A sessão é aberta a todos os leitores do Jornal de Negócios online.







PROGRAMA





16h00 BOAS-VINDAS

André Veríssimo, Diretor, Jornal de Negócios

16h05 ABERTURA INSTITUCIONAL

Pedro Siza Vieira, Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital

Intervenção seguida de Q&A com André Veríssimo, Diretor, Jornal de Negócios

16h40 LIDERANÇA NUM FUTURO MENOS GLOBALIZADO E COM UM ESTADO MAIOR

Ricardo Reis, Economista e Professor, London School of Economics

Intervenção seguida de Q&A com André Veríssimo, Diretor, Jornal de Negócios

17h10 LIDERANÇA À PROVA

António Mexia, Presidente, EDP

Pedro Castro e Almeida, CEO, Santander Portugal

17h30 EMPRESAS EM MUDANÇA

António Miguel Ferreira, Presidente e Managing Director, Claranet

Rui Marques, CEO, GoContact

17h50 O QUE ESTÃO A FAZER AS ORGANIZAÇÕES PARA REAGIR À CRISE?

António Saraiva, Presidente, CIP

Francisco Calheiros, Presidente Confederação do Turismo Português

Mais informações em www.liderancaaprova.negocios.pt