Só no mês de março, segundo as estimativas do Governo, a atividade económica terá caído 10%. Abril será pior, mas, em maio, já são esperados sinais de retoma.

O ministro da Economia sublinhou que "este trimestre vai ser o trimestre mais duro da nossa história económica" e apontou para abril como "o pior mês de todos os que vamos passar". Isto depois de, só no mês de março, a atividade económica já ter registado uma contração de 10%, segundo as estimativas do Governo.



Mas a recuperação poderá iniciar-se logo de seguida: "Em maio, provavelmente, já vamos ter alguma retoma", antecipou, ressalvando que a evolução da economia depende, para além das medidas que sejam implementadas pelo Governo, "da confiança dos consumidores, da confiança dos investidores e do que os líderes internacionais vierem a decidir".



Portugal está, agora, na "fase de transição" das medidas de contenção para o retorno à normalidade. E será essa, diz Pedro Siza Vieira, a fase crucial. "O mais importante é construir condições de confiança para a população e as empresas, para que todos possamos voltar a trabalhar e a consumir. Tal como o Governo não mandou as pessoas para casa, foram as pessoas que o fizeram por iniciativa própria, o Governo também não pode, simplesmente, dizer às pessoas para saírem de casa".



E reforçou: "Aquilo que precisamos de assegurar é que as pessoas têm a confiança de que estão protegidas na sua saúde e que retorno à economia não vai causar um aumento incontrolável dos níveis da pandemia". Esse esforço, detalha, está a ser feito através da "capacitação dos serviços de saúde" para dar resposta às necessidades, bem como através da adaptação dos locais de consumo e de trabalho à proteção das pessoas, "possibilitando o distanciamento social e as condições de higienização".



Seja como for, reconhece o ministro, "não se desliga a economia de um momento para o outro, esperando, depois, ligar o interruptor e tudo voltar ao normal". "Sabemos que há empresas que vão ficar pelo caminho e que há empregos que vão perder-se irremediavelmente", afirmou.

