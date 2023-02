PME Líder é o reconhecimento da excelência da gestão

Foto em cima: O debate "A importância das Empresas PME Líder" contou com a participação de participaram Andrès Baltar, do Novo Banco; Nuno Gonçalves, do IAPMEI; Carlos Abade, do Turismo de Portugal, e Manuel Novo, presidente da Eurofio, e contou com a moderação de Hugo Neutel, jornalista do Negócios.

Leia Também O futuro passa pela sustentabilidade

Leia Também A importância da análise de contexto

"O IAPMEI e o Turismo de Portugal lançaram esta insígnia, PME Líder, com o objetivo de distinguir os melhores segmentos de PME de Portugal. Com a lógica de premiar as empresas com um estatuto, que é reconhecido pelo mercado e pelo sistema financeiro, mas também para apontar o caminho às empresas que ainda não estão neste patamar", refere Nuno Gonçalves, vogal do Conselho Diretivo do IAPMEI, no debate "A importância das Empresas PME Líder", que marcou o arranque do projeto Negócios PME Líder Novo Banco, que resulta de uma iniciativa do Jornal de Negócios com o Novo Banco para debater o papel e a importância das PME em Portugal.Nuno Gonçalves explica que o processo de seleção das empresas PME Líder resulta de análise conjunta entre o IAPMEI, o Turismo de Portugal e os parceiros financeiros, os bancos e as sociedades de garantia mútua, a partir dos indicadores de robustez financeira e crescimento de volume de negócios.Depois, de entre as empresas PME Líder, são extraídas as PME Excelência, o nicho que apresenta os melhores indicadores. "Ser PME Líder já é uma distinção grande se considerarmos que estamos a falar de pouco mais de dez mil empresas num conjunto de 400 mil PME. A PME Excelência é o premium do premium. Os indicadores financeiros têm de ser mais robustos, o crescimento do volume de negócios tem de ser mais expressivo", refere Nuno Gonçalves.O administrador do IAPMEI sublinha que "muitas empresas não atingem o segmento das melhores PME Líder, que são as PME Excelência, porque estão em período de investimento e, portanto, os indicadores financeiros nessa etapa, nesse momento específico se degradam ligeiramente, mas à frente vão recuperar quando os investimentos se revelarem rentáveis".Segundo Nuno Gonçalves, "todos os anos se acrescenta uma camada, o que é realmente positivo, o que mostra que as nossas empresas estão a crescer e a robustecer os seus balanços e, portanto, estão mais sólidas e por isso o núcleo duro das PME Líder vai aumentando", concluiu.Para Carlos Abade, vogal do Conselho Diretivo do Turismo de Portugal, o estatuto PME Líder constitui um reconhecimento da excelência da gestão das empresas, "o que é importante numa empresa de qualquer dimensão, porque é o pressuposto essencial para a criação de valor. Quanto mais excelência tiver na gestão mais eficiente se torna, mais criação e distribuição de riqueza pode fazer".Tem ainda que um conjunto de vantagens, nomeadamente o acesso às instituições financeiras e de crédito. "Estas olham para uma empresa PME Líder como um parceiro pela informação que têm, pela capacidade está espelhada nas respetivas demonstrações financeiras, resultados e balanços. Uma empresa PME Líder tem, de facto, uma credibilidade e isso é uma vantagem quando se dirige a uma instituição de crédito", referiu Carlos Abade."Para o Novo Banco, que sempre foi o banco das empresas, a iniciativa PME Líder e PME Excelência é crítica. Acompanhamos dezenas de milhares de empresas, mas acompanhamos ainda com mais interesse as 1.100 empresas que foram reconhecidas por nós e as 12 mil empresas que têm o estatuto PME Líder", afirmou Andrès Baltar, Chief Commercial Officer Corporate do Novo Banco. Na sua opinião este reconhecimento de empresas pela excelência de gestão, capacidades de inovar e exportar, significa menor risco creditício e maior capacidade para apoiar as empresas.Numa fotografia das empresas PME Líder, Andrès Baltar assinalou que faturam mais de 46 mil milhões de euros, exportam mais de 8 mil milhões de euros e têm uma autonomia financeira média 56%, "um valor altíssimo". Andrès Baltar sublinhou que, para o Novo Banco, "as PME Líder têm um estatuto especial, são tratadas como cliente valor, quer tenham atingido o estatuto através do Novo Banco, quer através de outra instituição financeira". Explicou que o denominado "cliente valor" tem no Novo Banco acesso a melhores condições financeiras, de comissionamento e de taxas de juro. "Dá ainda acesso a produtos especiais e a serviços com parceiros fora do setor financeiro como na área da contabilidade e formação. É um tratamento especial de cliente valor com acesso a condições especiais. É um tratamento VIP", concluiu Andrès Baltar.Numa espécie de reflexão sobre o estatuto de PME Líder, o administrador do Novo Banco considera que "o carimbo PME Líder faz com que confiemos muito mais na gestão destas empresas, as consideremos empresas inovadoras, e, muitas delas, viradas para a exportação. Reflete muito mais coisas do que o risco creditício e reflete, sobretudo, a confiança da banca na empresa, até porque o financiamento é um negócio de confiança nas empresas. A confiança constrói-se com muitos anos de relação e é uma relação de confiança mútua."A gestão é um dos que suscitam maior atenção e o Turismo de Portugal e o IAPMEI "partilham, inclusivamente, alguns programas de capacitação no domínio da gestão e fazia sentido que esta dimensão da gestão fosse reconhecida quer no contexto da PME Líder, e dentro da PME Líder, no contexto da PME Excelência", sublinha Carlos Abade.O estatuto PME Líder "é muito valorizado pelas empresas. Quando visitamos as empresas, vemos as carrinhas a circular, verificamos que as empresas PME Líder ostentam com muito orgulho a insígnia deste estatuto. É um estatuto que é muito valorizado pelas empresas e pelos stakeholders", considera Nuno Gonçalves.O que é corroborado por Manuel Novo, empresário da Eurofio e da Eurofio Atlântico, que já ostentaram estas insígnias durante mais de uma década. Destaca a importância de ser uma empresa PME Líder pelo reconhecimento que significa, pela confiança que gera nos fornecedores, clientes e os próprios recursos humanos. Outro fator de reconhecimento é o tratamento que se recebe por parte das instituições financeiras. "Veem que é uma empresa que tem uma gestão eficaz e qualquer colaborador que se aperceba que a empresa tem este estatuto está mais confiante e reconhece uma maior estabilidade da empresa", disse Manuel Novo.