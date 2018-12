O que muda nas eleições do Montepio?

António Tomás Correia, Fernando Ribeiro Mendes e António Godinho: um destes três nomes será o novo presidente do Montepio. O nome será conhecido este sábado. Mas daqui para a frente muita coisa pode mudar na maior associação mutualista do país. Diogo Cavaleiro, jornalista do Negócios, dá alguns exemplos.