Será desta que Lisboa vai ter um novo aeroporto?

ricky

Há 50 minutos

Não é preciso ser um génio para perceber que este estudo deve de ser muito semelhante ao estudo que viabilizou a construção do freeport em alcochete! Existe um aeroporto em Beja que está ás moscas e que serviria para complementar quer o de Lisboa quer o de Faro, era so modernizar a via ferrea.