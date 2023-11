Filipe Figueiredo: “A nossa marca conta a nossa história”

Leia Também O superalimento que veio dos Andes e se produz em Barcelos

Os empreendedores da produção portuguesa de quinoa, que no início do projeto eram e hoje são Filipe Figueiredo e Filipe Carvalho, não se quiseram limitar a ser os produtores, mas controlar grande parte da cadeia de valor e, sobretudo, "criar uma marca de quinoa, que fosse nacional, portuguesa e que fosse de fácil acesso a todos os portugueses", afirmou Filipe Figueiredo. Em termos de distribuição, estão, atualmente, na fase final de negociação com uma grande superfície, mas o foco, desde 2015, foi a rede de lojas da especialidade, que têm alguém que conheça o produto, e que vende a quinoa nacional "com a mesma paixão" com que a QTP - Quinoa Portuguesa produz. Também fazem vendas online e garantem a entrega no máximo em dois dias."Queríamos locais onde se vendesse e valorizasse a marca, que tivesse um lugar diferenciador numa prateleira. Para nós, não faz sentido colocar a quinoa portuguesa junto da quinoa do Peru ou da Bolívia, em que a única coisa que vai ser diferente é o preço final. Quem vende a nossa quinoa está com a marca Quinoa Portuguesa, e com uma marca que é nacional", sublinhou Filipe Figueiredo.Este empreendedor explicou que, como a produção começou por ser reduzida, deu tempo para criar uma marca e crescer com calma. Por isso, "depois deste trabalho, achámos que não seria de entregar a produção total a um industrial que fosse vender sem contar a nossa história", referiu Filipe Figueiredo.Os principais mercados são as regiões de Lisboa e Porto, mercados urbanos que são mais abertos às novas tendências de alimentação saudável e as clientes femininas são as mais sensíveis à compra.Estes produtores de quinoa portuguesa têm utilizado as redes sociais para tentar "chegar às pessoas e mostrar aquilo que fazemos, a produção, a colheita, quais são as nossas dificuldades, quais foram as nossas vitórias e fazer com que as pessoas se identifiquem com a nossa marca para quando pensarem em comprar quinoa o façam da nossa marca", explica Filipe Figueiredo. Assinala que "as pessoas já se ligam à marca, as pessoas já partilham as receitas que fazem connosco, já estamos a criar uma comunidade ligada à quinoa portuguesa".Nesta história de dez anos, "tivemos algumas vitórias e muitas derrotas" e Filipe Figueiredo sublinha que teve a sorte de ter um sócio, Filipe Carvalho, "que partilha da mesma paixão e da mesma ideia e do mesmo princípio de trabalho que tenho e que nos fez sempre andar em frente".