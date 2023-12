"Esta é uma geração que quer mais poder de decisão"

"Esta geração quer muito mais a individualidade. É muito frequente eu ouvir dizer: ‘eu não quero ser só mais um na minha empresa’. As novas gerações vêm trazer isso: querem mais poder de decisão, mais envolvimento na decisão." Esta é uma preocupação de Inês Odila, "country manager" da Coverflex, quando questionada sobre o que faz falta à juventude. Rui Oliveira, presidente do Conselho Nacional de Juventude, concorda e lembra também a ausência de vozes jovens nas decisões políticas: "Das últimas eleições saiu o Parlamento com menos jovens de sempre".



O que pode então ser feito para colocar jovens nos lugares de poder? Foi sobre esta questão que os jovens Rui Oliveira, Inês Odila, Mafalda Rebordão, Rui Maciel e João Maria Jonet se debruçaram num painel especialmente dedicado à juventude na conferência "O Poder de Fazer Acontecer" organizada pelo Negócios.



Rui Maciel, economista, corrobora a tese de Rui Oliveira e de Inês Odila. Emigrou, mas lembra o seu tempo de trabalho em Portugal como um exemplo do que está a falhar: "Sempre que era preciso tomar uma decisão, o jovem era visto com o último da linha".