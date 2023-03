Portugueses veem na mudança um sinónimo de poder

A ideia de que o dinheiro e a autoridade fazem de alguém uma pessoa mais poderosa parece ter-se esbatido entre os portugueses. A capacidade de mudança aparenta ser hoje o fator-chave para definir uma pessoa poderosa, mostra um inquérito sobre a perceção de poder realizado pela Intercampus para o Jornal de Negócios.



Quando são chamados a identificar o poder num conjunto de ações, uma larga maioria dos portugueses (46,7%) admite que poder é uma pessoa ter capacidade para conseguir mudanças no ambiente que a rodeia. Outra ideia associada a uma pessoa poderosa é a imagem de alguém que tem "controlo sobre o seu tempo e o tempo livre de que precisa". Além disso, os portugueses associam uma pessoa com poder a alguém que tem quem a admire, respeite e siga as suas opiniões.



A afirmação pelo dinheiro parece estar mais esbatida entre os inquiridos, que não a veem hoje como sinónimo de poder. Menos de 5% dos inquiridos diz que ter poder é uma pessoa poder comprar o que ambiciona e e só 3% diz que poder é ter pessoas que dependem de si. O número de seguidores nas redes sociais também não é visto como forma de afirmação do poder.