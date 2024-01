2024 – Um longo e desafiante ano pela frente

Sabendo que não há geopolítica sem geografia, ficamos surpreendidos ao analisar a situação geográfica de dois dos principais pontos de transação intercontinental. Falamos dos canais artificiais que possibilitaram a mudança drástica do comércio mundial em 1869, no Suez, e em 1904, no Panamá.