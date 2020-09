Precisamos de pessoas com valor e não de pessoas com sucesso

Hoje temos muitas pessoas a quem são atribuídos vários tipos de sucesso. Desde sucesso mediático a sucesso social, ou mesmo o sucesso económico, entre outros tipos de sucesso. Estas figuras com sucesso são seguidas e endeusadas por muitos dos comuns dos mortais.





Mas o que é que algumas destas pessoas com sucesso acrescentam à sociedade?





Uma mão cheia de nada? Ou um conjunto de futilidades? E será que estas pessoas têm culpa de ter sucesso?





Claro que não têm culpa! Quem tem culpa é quem cria condições e contexto para o sucesso deste tipo de pessoas que não acrescentam valor à nossa sociedade.





Há quem todos os dias acrescente muito valor à nossa sociedade e não tem qualquer tipo de reconhecimento.





Estamos a ficar uma sociedade vazia, que não pensa, não reflete, não investiga, não lê, não tem espírito crítico, que não se cultiva, e qual será o nosso futuro?





Se analisarmos o nosso futuro pela maioria dos nossos jovens que hoje atribuem um sucesso tremendo a certas figuras no mundo digital e a outras figuras mediáticas, teremos a resposta, seremos uma sociedade básica e bacoca, que tem seguidores que não pensam, em que certamente proliferarão pessoas que não contribuem para o bem comum da nossa sociedade.





Valor é acrescentar novos pontos de vista, promover a cultura, reler o nosso passado histórico e indicar pistas para um novo futuro, são novas formas de resolução de problemas, promover o pensamento crítico, criar melhores condições para que todos vivam melhor e mais felizes, é inovar, é melhorar a vida de cada um e a de todos no geral.





O futuro constrói-se hoje, e neste sentido gostaria que todos nós que temos responsabilidade no país, acordássemos deste pesadelo e começássemos a ensinar aos nossos jovens a diferença entre sucesso e valor. Acredito num futuro com pessoas e instituições que acrescentem valor, sim porque o argumentário aplica-se também a determinadas organizações, instituições e empresas com sucesso que em nada acrescentam valor à nossa sociedade.