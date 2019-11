Web saloiice

O trabalho voluntário, que pela sua natureza não é remunerado, não deixa de ser enriquecedor. No voluntariado há um conjunto de competências que são adquiridas e treinadas e que são fundamentais para o desenvolvimento pessoal dos voluntários.

O que se passa em Portugal?





Temos um dos eventos mais importantes de tecnologia do mundo a decorrer em Portugal e as notícias com mais "buzz" são umas camisolas de malha que se vendem na Web Summit e os voluntários da mesma?