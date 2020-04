Nação valente e imortal, Levantai hoje de novo a economia de Portugal

Há anos que é a nossa sina, e desta vez não vai ser diferente. Todas as ajudas estatais serão pagas, o Estado somos todos nós, com uma agravante, a economia que é o suporte económico do Estado estará de rastos nos próximos tempos. Neste contexto gostava de apelar à consciência e voluntarismo de cada um de nós. Seremos nós portuguesas e portugueses a chave para a salvação da próxima pandemia que será uma crise económica.





Há quem discuta se a crise será em V (rápida) ou em U (lenta), mas todos têm uma certeza, vem aí uma crise económica e por arrasto uma crise social grave. Neste sentido, mais do que nunca teremos de estar todos unidos e concentrados em trabalhar o melhor que se sabe com a máxima produtividade, criatividade e inovação, seja em que setor for.