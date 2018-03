André Macedo 25 de março de 2018 às 21:08

O meu Facebook? Os utilizadores do Facebook e do Instagram têm pela frente 3700 palavras antes de clicar no quadradinho que transfere para as duas redes sociais de Mark Zuckerberg o poder de fazer demasiadas coisas com a informação recolhida. Os fãs do Twitter estão um pouco pior: têm de ler 11 mil palavras.