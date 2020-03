Prova de vida

A resposta aos efeitos da pandemia vai acontecendo de forma mais ou menos enérgica, mas estamos ainda muito longe do tempo em que se fará o balanço sobre a eficácia das medidas. Como vai sendo assinalado cada vez com mais insistência, estamos perante um problema muito grave e de efeitos potencialmente devastadores sobre a saúde de milhões de pessoas e sobre a economia global. Há mesmo quem diga que este será o maior desastre alguma vez enfrentado no planeta e que a partir daqui nada será igual. Talvez seja cedo para o dizer. Mas nunca será tarde demais se começarmos de imediato a trabalhar concertadamente para atenuar os danos que já estão a ser causados.

A resposta deverá ser global, mas a sua eficácia depende do contributo individual de cada um.







Desde logo com a consciencialização individual e coletiva a que estamos obrigados. Comportamentos de risco são inaceitáveis pelo que podem provocar na nossa vida e na daqueles com quem convivemos. Prevenir não é apenas ficar fechado em casa à espera que tudo passe depressa. É também estar disponível para ajudar, para respeitar escrupulosamente os apelos das autoridades, para não tomar atitudes desproporcionadas como a de recorrer aos serviços de saúde por tudo e por nada ou participar no açambarcamento de produtos alimentares, medicamentos e afins. A resposta deverá ser global, mas a sua eficácia depende do contributo individual de cada um.