Armando Esteves Pereira 03 de maio de 2018 às 22:55

A falta de vergonha do zelote de Sócrates Arons de Carvalho mantém a mesma falta de vergonha que o levou a ser um zelote de Sócrates na censura contra quem noticiava os sinais de riqueza incompatíveis com os rendimentos declarados do antigo governante.