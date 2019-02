Armando Esteves Pereira 14 de fevereiro de 2019 às 20:25

A oligarquia rentista que nos empobrece Os empréstimos ruinosos da Caixa para aplicações especulativas que nada acrescentaram à economia do país são um exemplo claro de favores à oligarquia rentista que orbita à sombra do Estado e que contribuiu para o atraso económico do país.