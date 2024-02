A perceção decide os votos

Há crispação social e há uma marca bem visível dos efeitos da inflação e da subida dos juros no ânimo das pessoas. Mas não está tudo mal no país, o PIB resiste e as contas públicas mostram melhorias que já não víamos há muito. É nesta realidade e com estas narrativas que o país vai a votos. Ninguém hoje pode ter a certeza de quem vai ganhar, até porque muita água passará debaixo das pontes até 10 de março, mas a perceção de cada eleitor é que vai determinar o resultado do ato eleitoral.