Excedente temporário com "doping"

Portugal registou em 2023 um excedente histórico, mas foi graças à inflação que ajudou ao recorde de receitas fiscais. Esse saldo cria a ilusão de haver muito dinheiro no Estado e por isso aumentam as exigências de ganhos salariais por toda a função pública, com os partidos em época eleitoral a concordarem. Já se sabe que isto vai levar a um acréscimo de despesa. No futuro, sem o "doping" da inflação, as contas públicas regressarão ao velho normal da pressão financeira e dos défices.