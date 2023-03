Humilhados pela Roménia

No final de 1989 os portugueses viam na televisão as notícias da execução do ditador romeno e o fim do comunismo neste país de Leste. Nessa altura a pobreza da Roménia chocava. Pouco mais de 30 anos e depois de aderir à União Europeia, aquele país apanhou Portugal no PIB per capita.