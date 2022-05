Morte trágica de um banqueiro

João Rendeiro caiu do pedestal em 2008 e durante mais de 13 anos andou às voltas com a Justiça. Teve uma morte trágica. Num país de penas suaves para o crime de colarinho branco o caso de Rendeiro até é insólito. Até porque os crimes do BPP são insignificantes face ao que aconteceu no BPN e no BES.