O fim da relação do PS com o Bloco

A votação do Orçamento do Estado para 2021 ficou marcada pelo voto contra do Bloco, que termina formalmente a relação política de afinidade com o PS e o Governo. Este voto marca o fim definitivo da geringonça. PCP e PAN ainda continuam aliados fiáveis do Executivo, mas o cenário político está a mudar.