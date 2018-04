Armando Esteves Pereira 12 de abril de 2018 às 20:21

O Princípio de Peter do adepto Bruno Bruno de Carvalho é a prova de que o Princípio de Peter se aplica. Um adepto fervoroso, com todas as qualidades para ser um bom chefe de claque, chegou à liderança de um grande clube. Pouco aprendeu ao longo do exercício do cargo e acaba por prejudicar a instituição.