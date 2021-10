A vitória em Lisboa põe Rui Rio mais em xeque

Como é que o PS e Fernando Medina perderam a eleição em Lisboa? Não foi seguramente por causa de um brilharete eleitoral de Carlos Moedas. O candidato do PSD conseguiu apenas mais 2.800 votos do que o conjunto dos votos do PSD e do CDS há quatro anos. É certo que o fez num quadro de uma menor participação eleitoral (o que pode nem ter prejudicado a sua prestação) e de quase 21 mil novos votos na IL e no Chega, mas ainda assim

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...