E se em vez da Rússia fosse a China?

Em Julho de 2010, numa noite de verão em Pequim, jantei numa esplanada com amigos chineses da minha idade – jovens, cosmopolitas, viajados e com boa formação académica. Eram vencedores na nova China, aqueles que a academia ocidental previa que fossem exigir mais democracia no país. A dada altura a conversa oscilou precisamente para a democracia, para as suas virtudes e defeitos. Eu falei da virtude que considero ser a maior – é o sistema que

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...