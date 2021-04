Marcelo deu um passo em falso

Já tinha começado a escrever esta coluna antes de o primeiro-ministro anunciar o envio dos diplomas dos apoios sociais para o Tribunal Constitucional e o texto arrancava assim: "A explicação do Presidente da República para promulgar os apoios sociais à revelia do Governo é um exemplo, de antologia, do cinismo requintado de Marcelo Rebelo de Sousa - e de até onde chegou o ilusionismo na degradada política portuguesa". Depois de ouvir

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...