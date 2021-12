Pinho, PPP, Rendeiro e uma justiça em chamas

A investigação ao chamado caso das rendas excessivas da EDP – que, entre outras pessoas, envolve o ex-ministro Manuel Pinho – começou há nove anos. No início, os procuradores do Ministério Público (MP) que estavam com o processo deixaram-no a marinar durante anos. Foi só em meados de 2016, segundo o Público, que as competências da PJ na área da corrupção foram trazidas para a investigaç

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...