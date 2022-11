Regulação extraordinária é melhor do que impostos extraordinários

A via fiscal para lidar com os lucros excessivos consegue alguma arrecadação de receita no curto prazo, mas não resolve o problema de fundo: o enorme poder de mercado das empresas rentistas. Reforçar os asfixiados reguladores seria um caminho menos mediático, mas mais interessante, de defesa do interesse público.