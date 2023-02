A perda de poder de compra é real. E brutal!

O INE diz que o salário médio em Portugal atingiu 1411 euros em 2022, mais 3,6% do que no ano anterior. Problema: como a inflação cresceu mais, em termos reais os salários baixaram. Isto é, mais 3,6% de salário em 2022 compra menos bens e serviços do que em 2021 (com ganhos reais de 2,2%). A perda real de salários acentuou-se no último trimestre do ano, com as perdas a chegarem a 5,2%.





