Cenas pouco edificantes

Quando dirigi a Exame, tive quatro processos. Num deles fui ouvido pelo Ministério Público em tom que não gostei e de que dei conta ao procurador. Levei com termo de identidade e residência. Estupefacto, expliquei que a decisão prejudicava o trabalho do jornalista… mas nada! Saí com a sensação de que a justiça também se faz de prepotência…





