Como descredibilizar a política monetária

O governador do Banco de Portugal deu uma entrevista ao “El País” onde disse coisas surpreendentes. Uma delas foi reconhecer que as medidas de combate à inflação (subida de taxas de juro) trazem mais benefícios do que os efeitos negativos que causam: “A inflação é mais injusta do que as medidas para as combater”. Quem lê esta coluna sabe que essa ideia já foi aqui defendida (edição de 6 de setembro).