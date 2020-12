E agora, vai haver consequências?

O Presidente da República diz que a forma como falou do ministro da Administração Interna é "paralela" àquela em que falou de Constança Urbano de Sousa (curiosamente tutelava o mesmo ministério), que teve de sair do governo. Mais: Marcelo deixou claro que não recebeu qualquer pedido de demissão de Eduardo Cabrita nem semelhante solicitação por parte do primeiro-ministro.