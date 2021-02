Está a ver porque os “frugais” duvidam de nós?

A pandemia teve a vantagem de chamar a atenção para os limites da política orçamental. Durante meses, o Governo cantou apoios maciços à economia, para depois se apurar que o executado não chegou ao prometido. Ou que os apoios concedidos a famílias e empresas ficavam pela metade de Espanha (4,3% do PIB), para não fazer comparações com França e Itália, com apoios que valem para cima de 4,4 e 8,3% do PIB respetivamente.

