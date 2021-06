Magalhães saiu do PCP, o PCP não saiu de Magalhães

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

A "Carta Portuguesa para os direitos humanos na era digital" (whatever that means...) é a prova do longo legado de controlo dos cidadãos que vem desde a I República. Um grupo de legisladores, capitaneados por José Magalhães, resolveu criar um documento que no seu articulado fala em "criar estruturas de verificação de factos por órgãos de comunicação social" e atribuir "selos de qualidade por entidades fidedignas, dotadas ...