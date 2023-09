Medina só tem olhos para a receita fiscal

“Gastar o que se tem e o que não se tem é uma política que rejeitamos por completo”. As palavras poderiam ter sido ditas por Vítor Gaspar, em plena bancarrota, mas foram proferidas por Fernando Medina, quando confrontado com a execução orçamental do primeiro semestre (superávite de 1,1% do PIB, com a receita a crescer 8,2% – bem acima do PIB).





