O Bloco a fazer o que o PSD devia fazer

O Bloco é um partido oportunista. Aproveita todas as zonas de fratura na sociedade portuguesa para marcar posição. Ora quer proibir despedimentos nas empresas com lucros, ora resolve propor os impostos mais estapafúrdios... mas que servem para criar agendas que caem bem junto do eleitorado menos informado (e com complexos ideológicos também).





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...