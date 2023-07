O estranho caso do “quase ministro” sem poderes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A direção executiva do SNS vive há 9 meses sem estatutos. Dado que este organismo tem funções que eram das ARS, e até do próprio ministro, é caso para perguntar porque é que isto sucede (parece que o assunto vai a conselho de ministros desta semana, mas já esteve para ir no passado, sem sucesso…).





...