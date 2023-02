O excesso de sensibilidade e o elefante na sala

O Presidente da República pronunciou-se sobre as ideias do líder do PSD e de Carlos Moedas relativamente à imigração. O tema surgiu com a tragédia da Mouraria, com Luís Montenegro e Carlos Moedas a sugerirem restrições à imigração. Moedas diz que só deve entrar em Portugal quem tem contrato de trabalho. Montenegro diz que devemos procurar no mundo comunidades que melhor interagem com os portugueses.



...