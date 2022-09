O que significa o chumbo de João Leão

Na 3ª-feira, o Governo anunciou que retirava a candidatura do ex-ministro João Leão à presidência do Mecanismo Europeu de Estabilidade (uma espécie de fundo de resgate da Zona Euro). A notícia era uma surpresa porque alguns membros do Governo diziam em privado que “era mais uma para Portugal” (depois de Centeno no Eurogrupo).