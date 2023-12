Os criados de quarto

Esta quarta-feira, ao conhecer a sua morte, Varoufakis não encontrou melhor do que dizer que a História "vai julgar Schäuble severamente, mas não tanto como as vítimas da austeridade". A História há-de julgar Varoufakis por ter agravado as condições de resgate da Grécia, ao recusar (inicialmente) a austeridade, o que levou ao seu despedimento do governo.