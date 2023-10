Quem disse que a esquerda não gosta de especulação?

A história foi denunciada pelo deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal: o PCP fez um negócio imobiliário em Aveiro que passou por demolir uma vivenda (ao que tudo indica com algum valor histórico do ponto de vista da arquitetura), onde o partido estava instalado desde os anos 70. O que vai surgir no lugar da vivenda? Um prédio com 7 andares. Desconhecem-se os valores a que as frações serão vendidas, embora não

...