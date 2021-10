Um governo em desagregação

Em sede de Orçamento do Estado, poderá ser discutido o ‘plafond’ abaixo do qual o IVA que tem uma taxa reduzida pode ou não ser variado”. Esta frase foi proferida por João Pedro Matos Fernandes em entrevista à TSF/Dinheiro Vivo. O país alvoroçou-se. Está o ministro a prometer mexidas no IVA da energia? Se sim, contraria tudo o que tem sido dito pelo governo até agora….





