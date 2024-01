A difícil arte de adivinhação ou previsão

Em 2023, as perspetivas económicas para as economias desenvolvidas, incluindo Portugal, pareceram uma montanha-russa em torno de um valor modesto. No início do ano, temeu-se uma recessão ou, pelo menos, forte abrandamento económico devido à perda de poder de compra, decorrente de elevada inflação e subida de taxas de juro, com impacto nas decisões de consumo e investimento.